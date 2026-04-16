Un hombre herido tras caer con su vehículo por el Mirador de Risco Alto en La Palma

Un hombre de 38 años ha resultado herido con un traumatismo de carácter moderado en la madrugada de este jueves, 16 de abril, tras precipitarse con su vehículo por el Mirador Risco Alto, en el municipio palmero de Breña Baja.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió a las 5.44 horas de hoy la alerta en la que se indicaba de la caída en la citada zona.

Traslado al Hospital de La Palma

Sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC) acudieron al lugar con una ambulancia de soporte vital básico. Tras una primera valoración, el afectado presentaba un traumatismo de carácter moderado.

Una vez estabilizado en el lugar del suceso, el herido fue evacuado en ambulancia al Hospital General de La Palma.

Bomberos y personal del Cabildo

Al lugar del suceso también acudieron efectivos de Bomberos de La Palma y personal del área de Medio Ambiente del Cabildo insular, quienes colaboraron con el dispositivo de emergencia.