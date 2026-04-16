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Detenidos por robar tabaco en aeropuertos de Canarias: compraban billetes baratos para robar en las tiendas

Tres personas, residentes en Reino Unido, fueron detenidos por la Guardia Civil

Terminal de pasajeros del aeropuerto Tenerife Sur.

Terminal de pasajeros del aeropuerto Tenerife Sur. / Arturo Jiménez

Efe

Santa Cruz de Tenerife

La Guardia Civil ha detenido a tres personas, residentes en Reino Unido y con edades comprendidas entre 44 y 63 años, que supuestamente compraban billetes de avión económicos para robar sistemáticamente tabaco en tiendas de varios aeropuertos, en especial en el de Tenerife Sur.

A estas tres personas se les relaciona con 22 delitos de hurto de tabaco, así como de pertenencia a grupo criminal, detallan fuentes del instituto armado.

Gracias a la investigación desarrollada por agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) del aeropuerto Tenerife Sur se pudo comprobar que compraban billetes baratos para acceder al interior del recinto aeroportuario, donde robaban tabaco en diversos locales comerciales.

Se repartían las labores de vigilancia y depósito de los efectos sustraídos hasta que, tras cometer diversos hurtos en los comercios, abandonaban el aeropuerto sin llegar a volar. Esta acción la repetían a lo largo de varios días hasta que regresaban a Reino Unido con todo el material sustraído en la maleta facturada.

Dos de estas personas fueron arrestadas en el aeropuerto de Ibiza y una tercera, en el de Gran Canaria. La Guardia Civil calcula que entre los tres integrantes del grupo habían sustraído tabaco por valor de más de 13.000 euros, de lo que se ha recuperado una parte por valor superior a los 8.000 euros.

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Los detenidos, junto a las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

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