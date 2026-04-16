Desmantelado un punto de venta de hachis y marihuana en Santa Cruz de Tenerife
Tres personas han sido detenidas y se han incautado diversas cantidades de sustancia estupefaciente así como dinero en efectivo
Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un punto activo de venta de sustancias estupefacientes, concretamente marihuana y hachís, situado en una céntrica calle del centro de Santa Cruz de Tenerife.
La investigación se ha desarrollado en el marco de una operación antidroga en la que se pudo comprobar la existencia de un local ubicado en una de las calles con mayor afluencia turística de la capital tinerfeña donde diversos individuos, bajo el amparo de la aparente legalidad de una asociación privada, presuntamente estarían vendiendo sustancias estupefacientes.
Tras realizar numerosos dispositivos policiales de seguimiento entre la Policía Nacional y la Policía Local, los investigadores del cuerpo estatal pudieron comprobar cómo a dicho establecimiento acudían gran número de individuos durante todo el día, muchos de ellos extranjeros, con la finalidad de adquirir sustancias estupefacientes.
Por ello, tras la solicitud de la pertinente autorización judicial se procedió a la entrada y registro en el establecimiento, con la colaboración de agentes de la unidad de guías caninos K9 de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, dando como resultado la detención de tres personas por un presunto delito de tráfico de drogas, así como a la intervención de 485 euros en efectivo y diversas cantidades de sustancia estupefaciente, concretamente: 2817 gramos de marihuana, 407 gramos de hachís y 287 cigarros tipo porro.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, quedando desmantelado así el referido punto de venta establecido en la zona centro del municipio santacrucero.
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