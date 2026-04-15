La Fiscalía pide entre 6,9 y 6,5 años de cárcel para los acusados de robar 194 joyas en Tenerife

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha pedido entre 6,9 años y 6,5 años de prisión para los tres acusados de robo con fuerza y receptación y que fueron detenidos en junio de 2025 en el aeropuerto Tenerife Sur con 194 joyas.

Los tres detenidos llevan desde entonces en prisión provisional y en la primera vista se planteó cambiar la calificación del delito de robo con receptación a robo continuado, a lo que el magistrado mostró sus dudas dado que aún no se ha concretado si los delitos se llevaron a cabo en distintos momentos y lugares, a lo largo del año previo a la detención.

Según la Fiscalía, los procesados se disponían a abandonar la isla con las piezas de joya, que al parecer fueron obtenidos tras entrar en domicilios particulares utilizando gazúas o un método conocido como bump que no causa daños aparentes en las puertas.

Robos en domicilios

Las piezas habían sido robadas en catorce domicilios distintos de la isla, aunque no se pudieron recuperar la totalidad de los objetos sustraídos entre los que estaban medallas, monedas, relojes o bolígrafos, algunos de los cuales fueron costeados por la aseguradoras, además de supuestamente haber robado dinero por casi 5.500 euros.

La Fiscalía también solicita el sobreseimiento provisional de los hechos denunciados en su día por otros diez perjudicados.

La responsabilidad civil se cuantifica en unos 900 euros y la cantidad que se fije en la tasación de las joyas no recuperadas.