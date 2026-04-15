Fiscalía abre diligencias por la agresión a un menor con discapacidad en Granadilla difundida en redes
El vídeo fue subido a redes y la agresión la cometieron, presuntamente, cuatro menores
La Fiscalía de Menores de Santa Cruz de Tenerife ha abierto diligencias por la agresión a un menor con discapacidad en el barrio de San Isidro, en el municipio de Granadilla, y que se ha viralizado a través de las redes sociales, confirman fuentes de la institución a Europa Press.
Los hechos han sido denunciados por la madre del menor en 'Televisión Canaria', quien ha comentado que su hijo no había comentado nada de la agresión --presuntamente a cargo de otros cuatro menores-- y que se enteró por parte de otra madre.
Así, ha relatado que el menor se encuentra bajo tratamiento psicológico y que incluso ha solicitado la baja laboral para hacerse cargo de los cuidados de su hijo. Según se observa en las imágenes, mientras un menor graba la agresión para difundirla en internet, hasta otros tres le daban golpes.
La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias no ha activado el protocolo contra el acoso escolar porque los menores no forman parte del mismo centro educativo.
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