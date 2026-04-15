Enviados a prisión por dar una brutal paliza a un joven para robarle en Tenerife

Dos jóvenes fueron detenidos y la autoridad judicial decidió enviarlos a prisión provisional por dar una brutal paliza a otro varón para robarle en horario de madrugada en Tenerife.

La víctima recibió diferentes puñetazos y patadas cuando ya estaba en suelo, hasta el punto de que, entre otras lesiones, sufrió una fractura de la nariz. El suceso se produjo en el municipio de La Laguna.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 5 de abril en la zona de ocio nocturno de El Cuadrilátero.

Al cierre de negocios

Los dos arrestados, que son de nacionalidad marroquí, esperaron a que algunos de los negocios de dicho enclave cerraran sus puertas.

Su objetivo era abordar a uno o varios jóvenes que se hallan en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes para robarles efectos de valor o dinero en efectivo.

Si consiguen su objetivo sin que la víctima se dé cuenta, evitan las agresiones, pero si las personas afectadas se resisten, no dudan en aplicar una violencia extrema.

Aproximación

Así ocurrió a las 4:30 horas, cuando dos ciudadanos de origen magrebí se aproximaron a un joven que caminaba por la zona.

Como es habitual en este tipo de delincuentes, empezaron a manosearlo y a simular que estaban jugando con él para llevar a cabo la sustracción. Pero la víctima los empujó.

A partir de ese momento, recibió numerosos golpes con los puños, así como patadas. Según el parte de lesiones emitido al perjudicado en un centro de salud, sufrió una fractura de nariz en dicho episodio.

Prórroga de la detención

Los hechos fueron denunciados en la Comisaría de la Policía Nacional de La Laguna.

Agentes de dicho cuerpo de seguridad arrestaron a los dos presuntos autores, que tienen menos de 30 años y están acusados de los delitos de robo con violencia y lesiones graves.

Tras cumplirse el plazo de 72 horas para pasar a disposición de la Plaza de la Sección Penal del Tribunal de Instancia que estaba en funciones de Guardia en La Laguna, la autoridad judicial decidió prorrogar su detención hasta poder realizar nuevas diligencias de investigación.

Rueda de reconocimiento

De hecho, los agentes de la Policía Nacional consiguieron localizar a varios testigos de la brutal agresión.

Y los dos arrestados fueron sometidos a una rueda de reconocimiento, en la que las personas que presenciaron el delito reconocieron a los dos apresados como presuntos autores.

Ambos varones norteafricanos fueron enviados a prisión provisional, comunicada y sin fianza al centro penitenciario Tenerife II.