Detenido por quemar dos coches de una pareja en La Palma

Un hombre fue arrestado por incendiar un todoterreno y un furgón propiedad de una misma pareja en la isla de La Palma.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron al presunto autor del incendio de dos vehículos que estaban estacionados en el Barranco de las Nieves, en el municipio de Santa Cruz de La Palma, y que quedaron completamente calcinados.

La mañana del pasado nueve de marzo, una pareja acudió a dependencias policiales y puso en conocimiento de los agentes el incendio de sus vehículos durante esa misma madrugada. Un todoterreno Suzuki y un furgón se encontraban aparcados de forma contigua en el exterior de su domicilio.

Cámaras

Por este motivo, los investigadores iniciaron las oportunas gestiones tendentes al esclarecimiento de los hechos, resultando clave el visionado de las cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas.

Para esclarecer los hechos resultó indispensable la colaboración de la Policía Local de Santa Cruz de la Palma y la de los vecinos del lugar, que aportaron las grabaciones de sus propias cámaras de videovigilancia.

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Gracias a ello pudo establecerse el recorrido del presunto autor de los hechos, que habría aparecido a bordo de su vehículo en el lugar del incendio en el momento de los hechos. Al final fue apresado el pasado 31 de marzo como autor de un incendio provocado.