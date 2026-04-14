Roban en Tenerife un vehículo de Protección Civil tras saltar un muro de tres metros de altura
El todoterreno sustraído disponía de tres equipos de comunicación, camilla, material de escalada o botiquín, entre otras cosas.
Unos desconocidos robaron en Tenerife un vehículo de una asociación de Protección Civil después de saltar un muro de tres metros de altura.
El todoterreno sustraído, un Nissan Patrol de chasis largo, disponía de tres equipos de comunicación Tetra, camilla, material de escalada, como arneses, cuerdas o cascos, así como botiquín, entre otras cosas.
Los hechos ocurrieron en las instalaciones de la organización de voluntarios de Protección Civil del municipio de Güímar, cuyos responsables ya han presentado denuncia por el robo ante la Guardia Civil.
De madrugada
La sustracción se produjo en las dependencias que dicha entidad posee en la calle Hernández Melque, en las proximidades del campo de fútbol, en la zona de Tasagaya.
La última vez que los voluntarios vieron dicho todoterreno fue el 4 de abril. Y la detección del robo se produjo este pasado lunes, nueve días después. Cabe recordar que la actividad de los integrantes de Protección Civil se desarrolla, sobre todo, durante los fines de semana.
Todo apunta a que el ladrón o los ladrones actuaron en horario de madrugada, cuando pudieron pasar más desapercibidos.
Puerta forzada
Los autores del delito contra el patrimonio saltaron uno de los muros perimetrales de la cochera de la base de la organización de voluntariado y, desde el interior, forzaron la puerta para poder sacar el Nissan Patrol.
El mencionado vehículo fue matriculado hace alrededor de 25 años y, en su momento, perteneció al parque móvil de la Policía Local de Güímar.
El presidente de Protección Civil de dicho municipio, José Francisco Fagundo, explica que era un todoterreno ideal para participar en intervenciones de rescate, así como que fue utilizado de forma intensa en algunos de los últimos grandes incendios que han afectado a Tenerife, como el registrado en el 2023 y que se prolongó durante tres meses.
Para desguace y uso de piezas
Algunas personas consultadas creen que una de las hipótesis del móvil del robo es su desmonte y el aprovechamiento de piezas en otros Patrol.
A pesar de que se trata de un modelo descatalogado, muchos aficionados a las actividades en 4x4 valoran las prestaciones de estas unidades de la marca Nissan.
Colaboración ciudadana
El hecho de que pasaran nueve días desde que se le vio por última vez hasta que se detectó su sustracción dificulta de forma considerable la visualización de cámaras de seguridad que graben en las proximidades.
Por esa razón, desde la asociación afectada reclaman la colaboración ciudadana por si algún ciudadano observó alguna conducta sospechosa en las inmediaciones del parque, con el objetivo de intentar identificar o localizar a los autores del delito.
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