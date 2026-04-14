Herida una senderista de 72 años tras sufrir una caída en el Teide

Una mujer de 72 años ha resultado herida tras sufrir una caída en el sendero 3 del Parque Nacional del Teide, en la zona de Roques de García.

A las 18:19 horas, una llamada de CECOPIN del Cabildo de Tenerife alertó al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias sobre el accidente, solicitando asistencia sanitaria para la senderista.

Personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a la afectada, mientras efectivos del ERIE de Rescate en Montaña de Cruz Roja, activados por el Consorcio de Bomberos de Tenerife, la evacuaron en camilla percha hasta la zona en la que se encontraba la ambulancia, en la que fue trasladada al Hospital Bellevue. La mujer sufrió diferentes traumatismos de carácter moderado.

Guardas rurales del Cabildo de Tenerife en el Parque Nacional del Teide y Guardia Civil colaboraron en el dispositivo de emergencias desplegado en la zona.