Herida una senderista de 72 años tras sufrir una caída en el Teide
La mujer sufrió varios traumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladada al hospital
Una mujer de 72 años ha resultado herida tras sufrir una caída en el sendero 3 del Parque Nacional del Teide, en la zona de Roques de García.
A las 18:19 horas, una llamada de CECOPIN del Cabildo de Tenerife alertó al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias sobre el accidente, solicitando asistencia sanitaria para la senderista.
Personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a la afectada, mientras efectivos del ERIE de Rescate en Montaña de Cruz Roja, activados por el Consorcio de Bomberos de Tenerife, la evacuaron en camilla percha hasta la zona en la que se encontraba la ambulancia, en la que fue trasladada al Hospital Bellevue. La mujer sufrió diferentes traumatismos de carácter moderado.
Guardas rurales del Cabildo de Tenerife en el Parque Nacional del Teide y Guardia Civil colaboraron en el dispositivo de emergencias desplegado en la zona.
- El Premio Nobel de Física de 2016 se maravilla con las aplicaciones prácticas de su teoría: 'El control de la materia nos permite fabricar objetos microscópicos
- La Zona de Bajas Emisiones llega a Santa Cruz de Tenerife: todo lo que necesita saber
- El líder de la Banda de Güímar se niega a jubilarse y regresa a prisión
- La Aemet avisa de viento fuerte en Tenerife para el lunes: suben las temperaturas y persiste la inestabilidad
- El restaurante de Tenerife famoso por su puchero canario y las carnes a la brasa: lleva más de 50 años conquistado con su cocina casera
- Cerrada al tráfico una carretera de Tenerife por desprendimientos
- La afición del Tenerife se moviliza para batir la mejor entrada de la temporada
- La Audiencia Nacional permite a Candelaria recuperar su piscina