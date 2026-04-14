Dos detenidos por agresión sexual a menores vulnerables en Canarias

La Policía Nacional ha detenido, en dos investigaciones independientes desarrolladas en Las Palmas de Gran Canaria, a dos personas por los presuntos delitos de agresión sexual a menores, prostitución y corrupción de menores. Los arrestados se aprovechaban de víctimas en situación de vulnerabilidad para satisfacer presuntamente sus deseos sexuales.

Las investigaciones han sido desarrolladas por la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM). La primera de las actuaciones se inició tras la comunicación de una asociación sin ánimo de lucro especializada en la atención a menores en situación de vulnerabilidad. La menor, atendida por la organización, relató a los profesionales que un adulto vinculado a su entorno familiar la agredió tras acudir a su domicilio. La asociación comunicó los hechos a los agentes de la UFAM al ser constitutivos de delito.

La investigación policial sostiene el varón se habría aprovechado de la situación de vulnerabilidad de la víctima, empleando «intimidación y manipulación para someterla». Pero los hechos no se limitaron al encuentro en el domicilio del acusado, que tuvo lugar en una vivienda de la capital grancanaria. «Las diligencias policiales han permitido constatar la existencia de comunicaciones en las que el investigado ofrecía compensaciones económicas a la menor a cambio de encuentros de carácter sexual, teniendo pleno conocimiento de su minoría de edad», sostiene la Policía Nacional.

El análisis de los dispositivos electrónicos incautados en la vivienda del implicado ha resultado clave para el esclarecimiento de los hechos, que finalizó con la detención del presunto autor el 26 de marzo.

La segunda investigación tuvo su origen en el ámbito de protección de un centro de menores. Fue el personal del centro el que detectó una situación sospechosa tras la solicitud de un menor para recibir una transferencia económica de un adulto. Las preguntas de los educadores les llevaron a averiguar que la víctima había sido contactada por un adulto, al que conoció en el entorno laboral durante la realización de unas prácticas empresariales.

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Tras conocerlo en el trabajo, el acusado «realizó al menor propuestas de carácter sexual a cambio de dinero, además de llevar a cabo conductas inapropiadas». Esa transferencia para que el adolescente accediera, presuntamente, a realizar prácticas sexuales con el ahora investigado fue descubierta por los trabajadores del centro de menores y dio pie a la investigación policial. Los agentes arrestaron a este segundo individuo el 30 de marzo, y todavía continúan a la espera del análisis de los dispositivos electrónicos intervenidos. El caso sigue abierto hasta el estudio de las conversaciones y el posible material gráfico que tenga en el terminal. Los dos detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial. Los agentes no descartan que, a medida que las pesquisas avance, se descubran y localicen nuevas víctimas o pruebas relacionadas con ambos casos. Los agentes mantienen las investigaciones abiertas.