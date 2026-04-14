Detenido un joven con casi 100 gramos de hachís junto a un parque infantil en Tenerife

Un joven de 19 años fue detenido por la posesión de casi 100 gramos de hachís cuando se hallaba junto a un parque infantil en Tenerife.

Los hechos ocurrieron en un espacio público en el municipio de la Villa de Candelaria. Al detectar la presencia de los agentes, el varón tiró el paquete con la droga a una jardinera.

Los hechos ocurrieron en las proximidades de un parque infantil en la calle Los Sabina el pasado 6 de abril.

Conducta sospechosa

Policías locales de Candelaria sorprendieron al varón cuando llevaba 97,43 gramos de hachís y trató de deshacerse de la sustancia estupefaciente.

El joven estaba en compañía de otros dos hombres y los agentes municipales observaron conductas sospechosas, por lo que procedieron a identificar a las tres personas.

En el transcurso de la actuación, los funcionarios del cuerpo de seguridad intervinieron un paquete y comprobaron que era hachís.

Delito

El joven fue trasladado a dependencias policiales, donde se le leyeron sus derechos y se instruyeron diligencias contra el implicado por un delito contra la salud pública.

Las actuaciones fueron remitidas a la plaza que se encontraba en funciones de Guardia en el Tribunal de Instancia de Güímar.