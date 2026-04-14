Detenida en Santa Cruz de Tenerife una mujer por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas
La Policía Nacional intervino un revólver con 46 cartuchos del calibre 38 corto, cocaína, crack y dinero en efectivo
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Santa Cruz de Tenerife a una mujer como presunta autora de un delito de tráfico de drogas y otro de tenencia ilícita de arma, incautándosele un arma de fuego tipo revólver y cerca de un gramo de cocaína.
Los hechos se produjeron tras iniciarse una operación antidroga una vez recibida información sobre una mujer que se estaría dedicando a la venta de sustancias estupefacientes con su vehículo particular, según informa el cuerpo de seguridad en una nota.
Como resultado de las gestiones practicadas, los agentes localizaron finalmente a la sospechosa en su coche. Tras observar como ocultaba en la zona del copiloto un objeto metálico junto a lo que podría ser sustancia estupefaciente, procedieron a seguirla.
Un arma de fuego
Posteriormente, fue interceptada e identificada, hallándose en su poder un arma de fuego tipo revólver con 46 cartuchos del calibre 38 corto, así como cerca de un gramo de cocaína.
Ante estos hechos, y con el fin de localizar más sustancias estupefacientes u otras armas, los agentes llevaron a cabo la correspondiente entrada y registro en el domicilio de la investigada, previa autorización judicial, interviniéndose en la misma en torno a 5 gramos de crack y 465 euros en efectivo.
Tras su detención, fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente.
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