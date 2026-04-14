Un pastor halla la mochila de la influencer Annabella Lovas, la joven localizada muerta hace un año en un barranco de Gran Canaria

Un pastor camina, cuando todavía no ha anochecido, entre el mirador astronómico de la Degollada de las Yeguas y el antiguo vertedero. Cruza la GC-60, a unos tres kilómetros de Arteara, en San Bartolomé de Tirajana. A un lado de la carretera, el barranco de Fataga; al otro, Barranco Hondo. Ocurrió el viernes, al filo de las 19 horas, y el hallazgo de una mochila hizo que se detuviera para alertar a las autoridades.

El pastor revisó el interior de la bolsa. Dentro, un pasaporte y enseres personales de una mujer. A la zona se desplazaron de inmediato agentes de la Policía Científica, que tomaron muestras y se hicieron cargo de los objetos. Tras analizarlos y limpiarlos, descubrieron un nombre que les resultaba conocido: Annabella Lovas, la mujer de 32 años y nacionalidad húngara cuyo cadáver fue localizado hace un año en una charca del barranco de El Berriel, también en el sur de Gran Canaria. Hasta el viernes, ningún objeto de la víctima –de la que se desconoce causa del deceso aunque los forenses descartaron la muerte violenta– se había encontrado.

Los agentes tratan de dar respuesta a cómo las pertenencias llegaron a las inmediaciones del vertedero, clausurado y sellado en noviembre. Y también intentarán reconstruir los últimos pasos de la joven. La principal hipótesis se mantiene: Annabella, que llegó a Gran Canaria seis meses antes de que localizasen su cuerpo sin vida, pudo quedarse sin dinero y malvivir en la Isla. Las sospechas son que terminó habitando alguna cueva de los alrededores, donde pernoctan sintecho. Esta es una opción para que sus pertenencias estuviesen en el entorno de la escombrera ilegal.

La historia de Annabella en Canarias está rodeada de incógnitas. La joven se hizo popular en su país natal en 2022 tras participar en un programa de búsqueda del amor. Su paso por el reality le hizo ganarse la simpatía del público y, tras la emisión, comenzó a compartir su día a día en las redes sociales. Pero su vida cambió tres años más tarde, cuando le diagnosticaron un cáncer que la llevó a refugiarse en la espiritualidad y viajar por el mundo. Así llegó a Canarias en septiembre de 2024.

Primera desaparición

Dos meses después, su familia denunció su desaparición, pero la Policía Nacional –tras una alerta internacional de búsqueda por parte de Sirene e Interpol– la ubicó en un hotel de Playa del Inglés. Annabella aseguró que estaba bien y que no deseaba tener contacto con sus allegados.

En febrero de 2025, la familia volvió a avisar de que no daba señales, y solo un mes más tarde, el 6 de marzo, dos barranquistas localizaron su cadáver en descomposición en una zona de difícil acceso de El Berriel. Estaba desnuda, flotando en un charco.

Charca del barranco de El Berriel donde se localizó el cadáver / LP/DLP

Durante meses, el nombre la víctima fue un misterio para los agentes de la Comisaría Local de Maspalomas. No lograron identificarla por las huellas dactilares, ya que los pulpejos estaban borrados, y no había alrededor ninguna pertenencia. La autopsia tampoco reveló causa de la muerte, pero sí descartó el homicidio, la agresión sexual, el estrangulamiento y el ahogamiento. El mal estado del cuerpo no permitía apreciar traumatismos o heridas.

Los agentes tenían pocas pistas: mujer, joven y con tatuajes. Peinaron la zona con drones en busca de la ropa que le faltaba y no encontraron nada. También se formaron GOES que caminaron el barranco, y el resultado fue el mismo. Pero tirando de memoria recordaron a Annabella. A través de Sirene preguntaron si tenía tatuajes, y la afirmación les dio la pista definitiva.

Por una muela

En octubre, más medio año después de localizar el cuerpo, le pusieron nombre al identificarla gracias a una muela. Y así trazaron las teorías sobre qué le ocurrió. Sin certezas. La Policía, como informó este diario, sospecha que se le terminó el dinero y vagó por las calles del sur. Regresaron al hotel donde la localizaron la primera vez que desapareció y allí no guardaban ninguno de sus bártulos. Hasta ahora esta parte la historia estaba en blanco.

El hallazgo del pastor permite saber que Annabella pudo deambular por la zona, como sostiene la teoría policial. Cinco kilómetros en línea recta separan el vertedero de la Degollada de las Yeguas y El Berriel; una ruta imposible de recorrer sin desviarse debido a lo montañoso del terreno, con paredes de más de cien metros. Dos puntos alejados, por eso, pese al rastreo policial, no se había encontrado la mochila.

La hipótesis de los investigadores es que pudo morir veinte días antes en otra área por un accidente o un suicidio y que una riada causada por la DANA que en febrero del año pasado azotó el norte y sureste de Gran Canaria la arrastrase por el cauce del barranco del El Berriel. También esa riada podría haber hecho que su ropa se desprendiera. «Estar tanto tiempo en el agua hace que el cuerpo se hinche y se deshinche. Por esto creemos que le faltaba la parte inferior de los ropajes», explicó a este diario Pablo Fernández Sala, comisario jefe de Maspalomas, en marzo, cuando se cumplió un año del hallazgo del cuerpo.

Annabella no pudo llegar por una riada desde la Degollada de las Yeguas a El Berriel. Ningún camino ni cauce comunica ambos parajes. Eso sigue siendo un enigma. Pero el hallazgo de sus enseres personales puede ayudar a dar luz a los últimos pasos que dio en Gran Canaria los lugares que transitó.