Rescate extremo en Güímar: un hombre grave tras caer siete metros a un estanque vacío en Lomo de Mena

Un hombre de 36 años se encuentra en estado grave tras precipitarse desde una altura de unos siete metros al interior de un estanque vacío en la zona de Lomo de Mena, en el municipio de Güímar. El suceso tuvo lugar en la tarde de este sábado, activando un amplio dispositivo de emergencias debido a la dificultad de acceso y rescate en el lugar del accidente.

Como consecuencia del impacto, el afectado sufrió politraumatismos de carácter grave, siendo atendido en el lugar por los servicios sanitarios, que valoraron su estado con pronóstico grave. Tras una primera estabilización, fue trasladado a un centro hospitalario de la capital tinerfeña para continuar con la atención médica especializada.

Medios de emergencias trabajando en el rescate / Policía Local de Güímar

Operativo de rescate en Lomo de Mena

Hasta la zona se desplazaron varias unidades de la Policía Local de Güímar, junto a dos ambulancias del Servicio Canario de Salud, efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife y Bomberos Voluntarios del municipio. La complejidad del rescate obligó incluso a activar un helicóptero, aunque finalmente no fue necesario intervenir por vía aérea gracias a la rápida actuación coordinada de los equipos en tierra.

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Desde la Policía Local de Güímar se ha destacado la eficacia del operativo, subrayando la coordinación entre los distintos servicios de emergencia como clave para resolver la situación con rapidez pese a las dificultades del entorno.