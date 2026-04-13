Rescatan a una niña de 12 años tras caer de cuatro metros en un barranco en Gran Canaria

Un domingo de senderismo por uno de los paisajes más pintorescos del suroeste de Gran Canaria, conocido por los llamativos colores que decoran la montaña y que le dan el nombre de Los Azulejos, casi acaba de la peor forma para una madre y su hija. La menor, de 12 años, se precipitó en la tarde de ayer desde una altura de cuatro metros en este enclave natural de Veneguera, en Mogán, y tuvo que ser trasladada en helicóptero con un traumatismo craneoencefálico de carácter grave. En estos momentos, permanece hospitalizada.

El accidente se produjo en una zona de difícil acceso que complicó las labores de rescate, aunque la joven pudo recibir en pocos minutos una primera asistencia sanitaria. Se dio la casualidad de que un grupo de médicos se encontraba en la zona con la intención de completar la ruta y presenció lo ocurrido.

Los senderistas ayudaron rápidamente a la menor y valoraron la gravedad de las heridas. Al intuir que se trataba de un traumatismo craneoencefálico, la mantuvieron tumbada con una inmovilización manual hasta la llegada de los servicios de emergencias.

Un grupo de sanitarios que realizaba la ruta presenció lo ocurrido y prestó una primera asistencia a la menor

También fueron estos mismos sanitarios los que dieron la voz de alarma al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, que recibió la llamada a las 16:07 horas. En ese momento, se activaron los recursos necesarios dada la localización del incidente y la dificultad para evacuar a la afectada por tierra.

Rescate de una menor en Los Azulejos de Veneguera. / La Provincia

Hasta el lugar se desplazaron bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, Protección Civil de Mogán y Policía Local. Un helicóptero de rescate del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias trasladó a la joven junto a su madre a una zona menos abrupta, el campo de fútbol de Veneguera, donde se realizó la transferencia con el helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Permanece hospitalizada

La dotación sanitaria de la aeronave prestó asistencia a la menor y, tras inmovilizarla, procedió a su evacuación. Después, la afectada fue movilizada hasta el Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias para recibir atención médica. Desde la sala de emergencias, el coordinador sanitario del SUC alertó al pediatra de urgencias sobre la llegada de la menor al centro hospitalario.

La zona donde se produjo el accidente es un paraje natural que atrae a diario a cientos de visitantes al exhibir una paleta de colores que incluye tonos verdes, azules, amarillos, rojos e incluso violetas.

El incidente ocurrió en un lugar de difícil acceso, lo que complicó las tareas de rescate e impidió el traslado por tierra

Lo que le da estos característicos tonos al entorno son unos procesos naturales de alteración hidrotermal y oxidación que actuaron sobre los materiales volcánicos hace millones de años. Cuando los fluidos calientes circulan a través de rocas volcánicas como las tobas y las riolitas, los minerales se transforman y crean los diferentes colores en la superficie.

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Además, la ruta es frecuentada por vecinos de los alrededores y otros visitantes de la isla tras episodios de borrascas, pues las lluvias suelen dejar un llamativo paisaje de cascadas que se convierte en un atractivo para muchos senderistas.