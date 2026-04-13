Rescatado un senderista herido tras sufrir una caída en La Gomera

Un hombre de 55 años ha sido rescatado este lunes tras sufrir una caída en el sendero localizado en la zona de Epina, en el municipio de Vallehermoso (La Gomera).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, a las 15:34 horas recibieron el aviso de que un senderista había sufrido una caída y no podía continuar la marcha, por lo que activaron los recursos de emergencia necesarios.

Un momento del rescate. / 112 Canarias

Bomberos de Valle Gran Rey y rescatadores del helicóptero del GES le prestaron una primera atención al afectado, procedieron a su rescate y lo evacuaron en camilla hasta la zona en la que se encontraba el personal de una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que se encargó de su asistencia y traslado al Hospital Nuestra Señora de Guadalupe. El afectado sufrió un traumatismo en una pierna de carácter moderado.