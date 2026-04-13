Rescatado un senderista herido tras sufrir una caída en La Gomera
El hombre sufrió un traumatismo en una pierna
Un hombre de 55 años ha sido rescatado este lunes tras sufrir una caída en el sendero localizado en la zona de Epina, en el municipio de Vallehermoso (La Gomera).
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, a las 15:34 horas recibieron el aviso de que un senderista había sufrido una caída y no podía continuar la marcha, por lo que activaron los recursos de emergencia necesarios.
Bomberos de Valle Gran Rey y rescatadores del helicóptero del GES le prestaron una primera atención al afectado, procedieron a su rescate y lo evacuaron en camilla hasta la zona en la que se encontraba el personal de una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que se encargó de su asistencia y traslado al Hospital Nuestra Señora de Guadalupe. El afectado sufrió un traumatismo en una pierna de carácter moderado.
- El Premio Nobel de Física de 2016 se maravilla con las aplicaciones prácticas de su teoría: 'El control de la materia nos permite fabricar objetos microscópicos
- La Zona de Bajas Emisiones llega a Santa Cruz de Tenerife: todo lo que necesita saber
- La Aemet avisa de viento fuerte en Tenerife para el lunes: suben las temperaturas y persiste la inestabilidad
- La Laguna pone en valor su tradición artesanal con los Días Europeos de la Artesanía en la Plaza Hermano Ramón
- La Aemet avisa de lluvias en Tenerife este domingo: cielos nubosos, viento fuerte y descenso térmico
- Punta Brava marca el rumbo del programa ‘Tenerife y el Mar'
- El Supremo absuelve a una juez de Arona acusada de detener sin orden a una mujer
- Chasco en el minuto 100 para el Tenerife en el Romano