La Policía Canaria detiene a dos personas en Granadilla e incauta marihuana y hachís

El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) ha detenido a dos personas en Tenerife en un punto de verificación establecido por la Unidad de Prevención e Intervención (UPRI) en el municipio de Granadilla de Abona.

La actuación se produjo durante un dispositivo rutinario de control de personas y vehículos, llevado a cabo por efectivos de la UPRI, en el que los agentes procedieron a la identificación de varios conductores.

Como resultado de estas comprobaciones, uno de los individuos fue detenido al constarle una orden de búsqueda, detención y personación dimanante del Juzgado de lo Penal número 3 de Santa Cruz de Tenerife por un delito de lesiones.

Delito contra la salud pública

En el mismo operativo, los agentes detuvieron a una segunda persona como presunta autora de un delito contra la salud pública.

Durante la intervención, los agentes localizaron entre sus pertenencias diversas sustancias estupefacientes, procediendo a la incautación de aproximadamente 126 gramos de marihuana y 135 gramos de hachís, así como otras sustancias.

Ambos detenidos fueron trasladados a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias y posteriormente puestos a disposición de la autoridad judicial competente, relata la Policía Canaria en una nota.

El Cuerpo General de la Policía Canaria destaca que este tipo de dispositivos, desarrollados por unidades especializadas como la UPRI, forman parte de las labores habituales de prevención y seguridad ciudadana, orientadas tanto a la localización de personas reclamadas por la justicia como a la lucha contra el tráfico de drogas en el archipiélago.