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La Policía Canaria detiene a dos personas en Granadilla e incauta marihuana y hachís

Los arrestos se produjeron durante un control rutinario y uno de ellos fue a una persona que tenía una orden de búsqueda

Material intervenido durante el control en Granadilla de Abona.

Material intervenido durante el control en Granadilla de Abona. / E. D.

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) ha detenido a dos personas en Tenerife en un punto de verificación establecido por la Unidad de Prevención e Intervención (UPRI) en el municipio de Granadilla de Abona.

La actuación se produjo durante un dispositivo rutinario de control de personas y vehículos, llevado a cabo por efectivos de la UPRI, en el que los agentes procedieron a la identificación de varios conductores.

Como resultado de estas comprobaciones, uno de los individuos fue detenido al constarle una orden de búsqueda, detención y personación dimanante del Juzgado de lo Penal número 3 de Santa Cruz de Tenerife por un delito de lesiones.

Delito contra la salud pública

En el mismo operativo, los agentes detuvieron a una segunda persona como presunta autora de un delito contra la salud pública.

Durante la intervención, los agentes localizaron entre sus pertenencias diversas sustancias estupefacientes, procediendo a la incautación de aproximadamente 126 gramos de marihuana y 135 gramos de hachís, así como otras sustancias.

Ambos detenidos fueron trasladados a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias y posteriormente puestos a disposición de la autoridad judicial competente, relata la Policía Canaria en una nota.

Noticias relacionadas y más

El Cuerpo General de la Policía Canaria destaca que este tipo de dispositivos, desarrollados por unidades especializadas como la UPRI, forman parte de las labores habituales de prevención y seguridad ciudadana, orientadas tanto a la localización de personas reclamadas por la justicia como a la lucha contra el tráfico de drogas en el archipiélago.

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