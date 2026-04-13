Un joven en estado grave tras ser recuperado de una parada cardiorrespiratoria en Santa Cruz de Tenerife
Ocurrió en pleno centro de la capital chicharrera a última hora de la tarde del domingo
Un joven, de 23 años, se encuentra en estado grave tras ser recuperado de una parada cardiorrespiratoria en la Avenida de Anaga de Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.
El joven, que fue encontrado sobre las 20.23 horas de este domingo tendido en el suelo en la citada avenida, fue asistido tras ser alertado el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), si bien hasta su llegada personas presentes en el lugar iniciaron las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar con teleasistencia del SUC.
A su llegada, el personal del SUC continuó con técnicas avanzadas hasta revertir la parada y estabilizar al paciente para su traslado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
En el lugar del incidente también se personaron agenteso de la Policía Local, que colaboraron en el dispositivo.
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