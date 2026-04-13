Un hombre quintuplica la tasa de alcoholemia permitida y provoca un accidente en Tenerife

Un hombre de 40 años de edad quedó investigado en Tenerife por un delito contra la seguridad vial después de circular en estado ebrio, provocar un accidente y provocar daños en dos vehículos que estaban aparcados.

El mencionado conductor quintuplicó la tasa de alcoholemia permitida en unos hechos registrados en el municipio de Tacoronte, en el norte de la Isla.

Los hechos ocurrieron en la jornada de este pasado domingo en la calle El Durazno.

Colisión

El citado ciudadano circulaba en un furgón Nissan de color gris e impactó contra la parte trasera de otro automóvil estacionado, que, a su vez, golpeó al que se hallaba parado a continuación.

Policías locales de Tacoronte acudieron hasta la mencionada vía del casco urbano del municipio norteño.

Los agentes verificaron que el furgón que conducía el infractor perdió una rueda en la colisión.

Elevada tasa de alcohol

En la primera prueba realizada al hombre de 40 años, este arrojó una tasa de 1,31 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Y en la segunda ese parámetro se quedó en 1,27.

Cabe recordar que la tasa de alcohol máxima permitida para conducir es de 0,25. A partir de ese nivel, el conductor comete una infracción administrativa. Y, desde 0,60 en adelante, ya incurre en un delito contra la seguridad vial por circular bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Pero el episodio de la calle El Durazno no fue el único de similares características registrado el pasado fin de semana en Tacoronte.

En Agua García

En la jornada del viernes, otro conductor, de 52 años de edad, provocó otro siniestro vial en la parte alta de Tachones, en la zona de Agua García.

Un vehículo implicado en un accidente en Tacoronte / El Día

Los agentes acudieron hasta la calle Hoya de Manzaneros, donde el hombre que iba al volante de un Citroën Xsara chocó contra un turismo que se hallaba aparcado.

El conductor arrojó una tasa de alcoholemia de 0,80 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

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Policías locales también le instruyeron diligencias por un delito contra la seguridad vial contra dicha persona.