La Guardia Civil atrapa a uno de los ladrones implicados en robos en locales en el Sur de Tenerife

La Guardia Civil atrapa a uno de los ladrones implicados en varios robos cometidos en locales en el Sur de Tenerife en las últimas semanas.

Los delitos contra el patrimonio ocurrieron en establecimientos situados en las zonas de Las Galletas y Costa del Silencio, en el municipio de Arona.

Esta oleada de robos con fuerza ha generado una alarma social entre vecinos y empresarios de dichos enclaves.

Vecino de Arona

Agentes pertenecientes a la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife localizaron a un varón, de 39 años de edad y residente en Arona, acusado de cuatro delitos de robo con fuerza en establecimientos comerciales.

La Guardia Civil había recogido denuncia a los perjudicados de los establecimientos comerciales. Las víctimas informaron de que habían forzado puertas o ventanas para acceder a los locales de su propiedad, dos en Costa del Silencio y otros tantos en Las Galletas.

En todos ellos, habían sustraído dinero en efectivo, además de los daños ocasionados para acceder a los mismos.

Tras las pesquisas llevadas a cabo, los agentes consiguieron identificar al supuesto autor de los hechos y fue arrestado en un breve espacio de tiempo por miembros de la mencionada unidad.

Robo violento

Además, guardias civiles destinados en el puesto principal de Playa de las Américas detuvieron a un joven, de 18 años de edad, también residente en Arona, que está acusado de un robo con violencia.

Los agentes reciben aviso de un tirón que se acababa de producir en Costa del Silencio. La víctima relató que un varón, tras forcejear con ella, le había arrancado del cuello una cadena de oro, para posteriormente tirarla al suelo y huir del lugar.

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Tras la descripción ofrecida por la víctima, apenas una hora después del hecho, los agentes consiguieron localizar al presunto asaltante, siendo detenido.