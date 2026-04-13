Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gasolina barataTiempo en TenerifeVivienda en CanariasAcuerdo NASA - SCSSilo de grano de Santa CruzBanda de Güímar
instagramlinkedin

Cerrada al tráfico una carretera de Tenerife por desprendimientos

Los equipos de emergencia intervienen en la zona

Archivo - Cecoes 112

Archivo - Cecoes 112 / CECOES 112 - Archivo

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

La carretera TF-217, en Santa Úrsula, ha sido cortada al tráfico debido a unos desprendimientos que afectan a los carriles en ambos sentidos.

Según informa el 112 Canarias, los recursos de emergencias intervienen en el lugar.

Noticias relacionadas

El 112 pide precaución a los conductores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents