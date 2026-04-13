Cerrada al tráfico una carretera de Tenerife por desprendimientos
Los equipos de emergencia intervienen en la zona
La carretera TF-217, en Santa Úrsula, ha sido cortada al tráfico debido a unos desprendimientos que afectan a los carriles en ambos sentidos.
Según informa el 112 Canarias, los recursos de emergencias intervienen en el lugar.
El 112 pide precaución a los conductores.
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