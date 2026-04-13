Accidente de guagua en La Gomera: tres heridos siguen hospitalizados en Tenerife, dos de ellos graves

Tres personas continúan ingresadas en hospitales de Tenerife tras el grave accidente de guagua turística ocurrido el pasado viernes en La Gomera, mientras que uno de los pacientes ha recibido el alta en las últimas horas.

Según ha informado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, dos de los heridos permanecen estables dentro de la gravedad, mientras que el tercero evoluciona favorablemente. Actualmente, ya no queda ningún afectado hospitalizado en la isla gomera.

Traslado de todos los heridos a Tenerife

Tras el accidente, en el que una guagua turística con 28 personas a bordo se despeñó por un terraplén, los heridos fueron evacuados en un primer momento al Hospital Nuestra Señora de Guadalupe.

Una guagua se precipita en San Sebastián de La Gomera / E. D.

Posteriormente, tres de ellos fueron trasladados el mismo viernes en medios aéreos a Tenerife, concretamente al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria y al Hospital Universitario de Canarias. Un cuarto paciente fue derivado el sábado, quedando todos ingresados en centros hospitalarios tinerfeños.

Un fallecido y múltiples heridos en el accidente

El siniestro tuvo lugar a las 13:20 horas en el kilómetro 4,5 de la GM-2, en el municipio de San Sebastián de La Gomera, cuando el vehículo, operado por una empresa turística, cayó por un desnivel de unos diez metros.

Como consecuencia, un turista británico de 77 años falleció, mientras que el resto de ocupantes, incluido el conductor, resultaron heridos de diversa consideración.