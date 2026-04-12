Tres heridos en un accidente de tráfico tras salirse un coche de la vía en La Orotava, en Tenerife

Un vehículo se salió de la vía en la madrugada de este domingo en el municipio de La Orotava, en Tenerife. El accidente de tráfico tuvo lugar en la calle Flor de Pascua. Como resultado del impacto, tres personas resultaron heridas y tuvieron que ser atendidas por los servicios de emergencia.

La Sala del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias (Cecoes) 112 recibió el aviso del percance a las 4.27 horas.

Traslados a centros hospitalarios

Según el Cecoes, los afectados fueron tres personas: un hombre de unos 30 años, que sufrió politraumatismos graves, fue trasladado de inmediato al Hospital Universitario de Canarias. Otro varón de 40 años, con traumatismos moderados, fue ingresado en Hospiten Bellevue, al igual que una mujer de 40 años que sufrió un traumatismo en el miembro superior, también con carácter moderado.

Liberación de dos atrapados

El Cecoes activó los recursos de emergencia tras la alerta. Hasta el lugar del accidente se desplazaron tres ambulancias de soporte vital básico del SUC, además de los bomberos de Tenerife, que tuvieron que intervenir para liberar a dos de los ocupantes del vehículo, quienes se quedaron encerrados con las puertas bloqueadas en el interior del coche.

La Policía Local de La Orotava también acudió al lugar e instruyó el atestado correspondiente. Aunque aún no se ha determinado la causa exacta del accidente, las autoridades continúan investigando los factores que pudieron haber influido en la salida de vía del vehículo.