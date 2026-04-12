Accidente de guagua en La Gomera: los cuatro heridos hospitalizados siguen estables, dos de ellos graves

Las cuatro personas que permanecen ingresadas tras el grave accidente de guagua ocurrido este viernes en La Gomera continúan en estado estable, aunque dos de ellas se mantienen estables dentro de la gravedad, según ha informado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

El siniestro se produjo cuando una guagua con turistas británicos se salió de la vía y cayó por un terraplén en el kilómetro 2 de la GM-2, en las proximidades de San Sebastián de La Gomera, dejando un balance de una persona fallecida y 27 heridas.

Evolución de los heridos tras el accidente en La Gomera

Desde el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe se ha detallado que dos de los tres pacientes que permanecían en observación en Urgencias han sido dados de alta, mientras que el tercero fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Este último continúa ingresado en estado estable dentro de la gravedad.

Pacientes trasladados a Tenerife

En cuanto a los heridos evacuados desde un primer momento al hospital tinerfeño, ambos permanecen ingresados: uno en estado estable y otro también estable dentro de la gravedad.

Por su parte, el paciente trasladado al Hospital Universitario de Canarias evoluciona favorablemente, según el último parte médico.