El fallecido del accidente de La Gomera era un turista británico que regresaba a Reino Unido

Un muerto y cuatro heridos graves al volcar una guagua en La Gomera Un hombre de 77 años falleció y otras 27 personas resultaron heridas de diversa consideración, después de que una guagua se precipitara a mediodía de este viernes por una ladera en la carretera que enlaza Playa Santiago con San Sebastián de La Gomera (GM-2), a la altura de la Curva de El Revolcadero. Todos los pasajeros que viajaban en la vehículo siniestrado, de la empresa Gomera Tours, son turistas de origen británico, entre los que figuraban tres menores de edad. Las víctimas acababan de pasar sus vacaciones en un establecimiento hotelero de la zona de Playa Santiago, en el municipio de Alajeró, según explicaron las fuentes consultadas. Y el accidente de tráfico se produjo en el momento en que iban a abandonar la Isla. Se dirigían hacia el puerto de San Sebastián para embarcar en un ferry y desplazarse hasta Tenerife, desde donde tenían previsto partir hacia el Reino Unido. Una de las personas lesionadas es la esposa del hombre fallecido en el siniestro.

Entre los afectados hay cuatro heridos de gravedad, según la información facilitada por parte del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) del Gobierno de Canarias. Dos de esos hombres con lesiones graves, de 42 y 73 años de edad, registraron varios traumatismos. En la tarde de este viernes, estos últimos fueron evacuados en helicópteros medicalizados del Servicio de Urgencias Canario (SUC) hasta Tenerife y trasladados a Urgencias del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc) y del Hospital Universitario de Canarias (HUC). Según las fuentes consultadas por este periódico, una tercera persona con heridas graves fue evacuada también horas más tarde en una aeronave hasta Tenerife para recibir atención adecuada en uno de los mencionados centros hospitalarios de referencia.

Los otros 23 turistas británicos sufrieron lesiones de carácter leve, según el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes). Todos ellos fueron llevados en ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como en vehículos de Cruz Roja y de Protección Civil al hospital de la capital gomera. Anoche, tres de las víctimas permanecían en observación en el centro sanitario y para el resto se realizaban los trámites con el objetivo de darles el alta hospitalaria de forma inminente.

El suceso, ocurrido a escasa distancia de la entrada al Complejo Medioambiental de La Gomera, se produjo a las 13:15 horas. Tras recibir el aviso, la sala operativa del 1-1-2 movilizó de inmediato a varios recursos de emergencia hasta la zona dada la gravedad de las primeras informaciones. En el dispositivo participaron un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), dos helicópteros medicalizados, tres ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) -una de ellas medicalizada-, otras dos ambulancias de Transporte Sanitario No Urgente (TSNU), personal sanitario de Atención Primaria, así como voluntarios de Protección Civil.

Tres afectados fueron trasladados en helicópteros del SUC a los dos hospitales de referencia de Tenerife

Hasta el kilómetro 2 de la carretera GM-2 también se desplazaron guardias civiles, personal del área de Medio Ambiente del Cabildo de La Gomera, la Unidad de Apoyo en Emergencias, Cruz Roja Española, Ayuda en Emergencias Anaga (AEA), policías locales y bomberos de Valle Gran Rey. El accidente de tráfico de este viernes se produjo a escasa distancia, entre uno y dos kilómetros, del siniestro de características similares ocurrido en mayo del 2025 en la misma vía, en el que una persona falleció tras la salida de carretera y el vuelco de otra guagua. El Gobierno de Canarias declaró la situación de alerta y activó el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (Plateca) ante el riesgo derivado de un accidente con múltiples víctimas.

Investigación Los agentes del Equipo de Atestados de la Guardia Civil de Tráfico tratan de determinar si el siniestro pudo deberse a un fallo en los frenos del vehículo pesado. Según las primeras hipótesis, el conductor se percató de que la guagua no respondía al freno mientras circulaba en sentido descendente. Ante esa situación, intentó detenerla desviándose hacia una pista de tierra situada en la curva de El Revolcadero. Sin embargo, tras recorrer varios metros, el vehículo cayó por la ladera y acabó volcado de forma lateral sobre su lado izquierdo. Entre otras cosas, los investigadores del cuerpo de seguridad realizarán una inspección de los márgenes de la carretera, por si existe o no algún tipo de indicio de que el chófer tratara de parar la guagua o reducir su velocidad de forma considerable antes de llegar a la curva de El Revolcadero.

Hace apenas once meses, en ese mismo tramo de la carretera GM-2 se produjo otro accidente de guagua con una mujer fallecida, de 73 años. En esa ocasión, el 13 de mayo del 2025, un vehículo se salió de la vía a menos de dos kilómetros antes de llegar a la curva de El Revolcadero, volcó y cayó a la misma carretera que pasa por una cota inferior. El consejero de Política Territorial, Medio Ambiente y Sector Primario del Cabildo de La Gomera, Héctor Cabrera, reclamó prudencia a la hora de hablar u opinar sobre las posibles causas o circunstancias que influyeron en el accidente de la guagua de la empresa de transporte Gomera Tours a mediodía de este viernes.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Mapa de ubicación del accidente en La Gomera.

Desde su punto de vista, deben ser los especialistas del Equipo de Atestados de la Guardia Civil de Tráfico, que se desplazaron desde Tenerife, quienes realicen la investigación adecuada para determinar cómo y por qué se produjo el siniestro vial. Recordó Cabrera que, en estas situaciones, «las especulaciones no son buenas consejeras y los cargos públicos no debemos hablar de eso», ya que «se debe dejar trabajar a los expertos», para que, «una vez que terminen, se sepa la verdad».

El conductor del vehículo accidentado es un ciudadano de origen gomero, de más de 50 años de edad. Las personas consultadas aseguran que se trata de un chófer experimentado, con muchos años de trayectoria profesional en Gomera Tours. El siniestro vial se produjo en un día en el que se habían producido lluvias intermitentes en las laderas próximas a San Sebastián de La Gomera, con precipitaciones de cinco o diez minutos.

Lluvias En palabras de Héctor Cabrera, «ha sido un día de lluvias aisladas, oscuro», por lo que no descarta que en el momento del siniestro la vía en la que se produjo el accidente estuviera mojada. Ante la pregunta de si la carretera en la que se produjo este segundo accidente mortal con una guagua implicada requiere de mejoras en materia de seguridad vial, el consejero de Política Territorial responde que el Cabildo de La Gomera suele ser felicitado por turistas y visitantes por las características de sus vías y el estado de conservación de las mismas.

En cualquier caso, también se muestra receptivo y admite que, si en el informe que elabore la Guardia Civil de Tráfico se expone la existencia de alguna deficiencia o necesidad de mejora, se atenderá esa demanda con el objetivo de garantizar la seguridad de los diferentes usuarios. En opinión del consejero de Política Territorial, en el lugar donde se produjo la salida de vía en mayo del año pasado sí existía una valla de seguridad en el margen de la carretera y esa circunstancia contribuyó a evitar que la tragedia hubiese sido mayor.

En opinión de Héctor Cabrera, los accidentes con guaguas implicadas en el Archipiélago son ocasionales o puntuales, a pesar de que en la misma vía de La Gomera han ocurrido dos, con consecuencias similares, y con apenas once meses de diferencia. «Es mala suerte que hayan pasado aquí», comentó. En mayo del 2025 perdió la vida una ciudadana peninsular, de origen catalán, y que solía pasar largas temporadas del año en la Isla Colombina, de forma concreta en la zona costera de Playa Santiago.

Cabrera afirma que se personó en el lugar del accidente de este viernes apenas siete u ocho minutos después de que se produjera. «Cuando llegué aquí, esto era un auténtico drama», apunta. Solidaridad El consejero se sintió sorprendido, de forma grata, por el hecho de que, desde el primer momento, personal del área de Medio Ambiente del Cabildo gomero, que se encontraba en las proximidades, empezara a ayudar a las víctimas para salir hasta la carretera. Y, además, antes de que llegaran los recursos especializados, usuarios de la GM-2 también se pararon para ayudar a los afectados en lo que podían.

«Estamos muy agradecidos a esas personas, así como, por supuesto, a todos y cada uno de los profesionales y voluntarios que colaboraron en el dispositivo», manifestó Héctor Cabrera. Además, consideró que, a pesar de la víctima mortal y los lesionados de gravedad, resulta positivo que la mayoría de los afectados recibiera el alta este viernes mismo.