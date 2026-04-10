Un muerto y 14 heridos tras precipitarse una guagua en San Sebastián de La Gomera

Una persona ha muerto y otras 14 han resultado heridas, según las primeras estimaciones, después de que una guagua se precipitara en la GM-2, a la altura de la Curva del Revolcadero, en San Sebastián de La Gomera.

Todas las personas que viajaban en la guagua de la empresa Gomera Tours que se salió de la carretera son turistas británicos que pasaban sus vacaciones en un hotel de la zona de Playa Santiago, en el municipio de Alajeró, según explicaron las fuentes consultadas.

Entre las personas afectadas hay tres heridos graves, según las primeras estimaciones de los servicios de seguridad y emergencias, aunque permanecen estables en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, en San Sebastián de La Gomera. Los servicios de emergencia ya se encuentran en el lugar del accidente, donde atienden a las personas que viajaban en la guagua.

Accidente de una guagua en la GM 2 / ED

El suceso, ocurrido cerca del Vertedero Insular, se produjo pasadas las 13.15 horas de este mediodía. Tras recibir el aviso, el Cecoes 112 movilizó de inmediato a varios recursos de emergencia hasta la zona, donde ya se atiende a varios heridos.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra el accidente de guagua en La Gomera.

En el lugar del accidente ya se encuentra operando varias ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, un helicóptero medicalizado, un helicóptero del GES y recursos policiales.

Salida de vía de una guagua en La Gomera / ED

El accidente de tráfico de este viernes se produjo a escasa distancia del anterior siniestro de similares características ocurrido en la misma vía, en el que una persona falleció después de que otra guagua se saliera de la carretera y volcara.

El Gobierno de Canarias declaró la situación de alerta y activó el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (Plateca) ante el riesgo derivado de un accidente con múltiples víctimas.

En la guagua viajaban unas 24 personas, entre ellas tres menores de edad.

La Guardia Civil investiga las causas del siniestro

Los agentes del Equipo de Atestados de la Guardia Civil de Tráfico tratan de determinar si el siniestro pudo deberse a un fallo en los frenos del vehículo.

Según las primeras hipótesis, el conductor advirtió que la guagua no respondía al freno mientras circulaba en sentido descendente. Ante esa situación, intentó detenerla desviándose hacia una pista de tierra situada en la curva de El Revolcadero.

Sin embargo, tras recorrer varios metros, el vehículo cayó por la ladera y acabó volcando.