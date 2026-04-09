Operación antidroga en Tenerife: desmantelan en el Sur una finca dedicada al cultivo y distribución de marihuana

Agentes de la Guardia Civil, en colaboración con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado una finca en el sur de Tenerife que presuntamente estaba destinada al cultivo, transformación y distribución de marihuana.

La intervención se enmarca en la operación denominada “Hermit”, que ha culminado con la detención de un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública. Según fuentes de la investigación, el arrestado ya contaba con antecedentes por hechos similares.

Una investigación iniciada en 2025

Las pesquisas comenzaron en noviembre del pasado año, tras una información inicial coordinada por la Fiscalía Antidroga de Santa Cruz de Tenerife. A partir de ese momento, los investigadores fueron recopilando indicios y pruebas que apuntaban a la existencia de una plantación ilegal en una finca del sur de la isla.

Gracias a esta operación se da por desarticulada una importante infraestructura de cultivo y procesado de sustancias ilegales

Durante esta primera fase, se llevó a cabo un seguimiento que permitió confirmar la actividad ilícita antes de proceder a la intervención definitiva.

Incautadas casi 700 plantas y diversas sustancias

En el registro de la finca, los agentes localizaron una importante cantidad de droga y material relacionado con su producción. Entre lo intervenido destacan:

696 plantas de marihuana (cannabis sativa)

1.033 gramos de cogollos de marihuana

606 gramos de plantas mezcladas con cogollos

1.442 gramos de hachís

211 cigarrillos tipo porro

9 gramos de rosin

7 recipientes con sirope de cannabis o derivados del hachís

1.500 euros en efectivo

Un teléfono móvil

Todo ello evidencia, según los investigadores, la existencia de una infraestructura completa dedicada al cultivo y procesado de droga, con capacidad para su posterior distribución.

Amplio dispositivo policial

El operativo para el desmantelamiento de la finca contó con la participación de varias unidades especializadas. Entre ellas, la Unidad de Análisis e Información Fiscal y Fronteras (UDAIFF) y la PAFIF de Santa Cruz de Tenerife, ambas integradas en la Sección Fiscal y de Fronteras de la Comandancia tinerfeña.

También intervino la Unidad Operativa de Tenerife de Vigilancia Aduanera, actuando de manera coordinada para neutralizar la plantación ilegal y asegurar todas las pruebas.

La investigación sigue abierta sobre la distribución de la droga

Tras la intervención, las autoridades han dado por desarticulada la infraestructura principal, aunque la investigación continúa abierta. El objetivo ahora es determinar los canales de distribución de la droga y su posible destino final.

El detenido, junto con las sustancias y efectos incautados, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que se encargará de determinar las responsabilidades penales correspondientes.