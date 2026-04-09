Un incendio arrasa con las maderas de varias terrazas de locales de restauración en Tenerife

Varias dotaciones de Bomberos de Tenerife intervienen en apagar el incendio que afecta a las maderas de las terrazas de varios locales de restauración en una zona de ocio en Puerto Santiago, en el municipio tinerfeño de Santiago del Teide.

El fuego, declarado en la madrugada de este jueves, ha devorado la madera de las instalaciones, informa el Centro Coordinación de Emergencias y Seguridad (Cecoes>) 112 del Gobierno de Canarias.

Por ahora se desconoce si ha habido heridos.

Habrá ampliación.