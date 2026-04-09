Detenida en Tenerife también la novia de 44 años del joven apresado por el homicidio del turista en Gran Canaria

Ya son dos las personas detenidas en Tenerife en relación con el homicidio de un turista en la zona turística de Maspalomas, al sur de Gran Canaria.

La investigación desarrollada por agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional ha permitido arrestar a un joven de 23 años de edad y a su pareja sentimental, de 44.

Ambos son de nacionalidad española y de origen peninsular. El varón ha sido identificado como A.R.H. y la mujer es M.P.T.

Su captura se produjo durante la jornada del pasado miércoles, 8 de abril, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Hace más de tres semanas

Los hechos que originaron este caso ocurrieron durante la madrugada del pasado 15 de marzo en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.

Según los datos que han trascendido hasta el momento, uno o dos de los implicados presuntamente creaban aplicación para citas sexuales con el objetivo de captar a hombres de avanzada edad y, de forma preferible, a turistas.

Una vez que algún varón se interesaba por tener ese encuentro, quedaban en la habitación de hotel. Y presuntamente tales momentos eran aprovechados por las personas investigadas para robar objetos de valor o dinero a las víctimas.

Mayor de 84 años

Un turista de 84 años concertó una cita con el joven en el establecimiento alojativo donde se alojaba. En un momento dado, el octogenario detectó que le estaban robando o alguna conducta sospechosa.

Al recriminarle los hechos y evitar que abandonara el alojamiento con los enseres, se produjo entre las partes un forcejeo. El individuo empujó al turista, que perdió el equilibrio, cayó al suelo y se golpeó la cabeza. Falleció a consecuencia del impacto, según pudo saber este periódico.

El papel de la pareja

Por ahora, no ha trascendido si la mujer de 44 años de edad participaba también en el hecho delictivo o ejerció como encubridora del joven.

En el momento de ser apresados, ambos se habían establecido en la capital tinerfeña, con el objetivo de pasar desapercibidos. Los investigadores tratan de confirmar si en Tenerife pretendían continuar con las mencionadas prácticas de captación de turistas con la intención de robarles.

Declaración

A mediodía de este jueves, ambos arrestados prestan declaración desde el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife por videoconferencia, pues han sido puestos a disposición de una plaza del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana.

Para la detención de A.R.H. y M.P.T., agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional se han desplazado desde Gran Canaria a Tenerife.