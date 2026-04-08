Dos detenidos por estafar más de 5.000 euros con falsos anuncios de alquiler de viviendas en Tenerife

Agentes de la Guardia Civil del equipo @ de Playa de Las Américas han detenido a una mujer de 45 años y un varón de 44, vecinos de San Miguel de Abona, que supuestamente estafaron más de 5.000 euros con falsos anuncios de alquiler de viviendas.

Según se ha podido comprobar en la investigación llevada a cabo, ambos utilizaban siempre el mismo método: publicaban anuncios en redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, ofertando pisos, así como habitaciones en fraudulento alquiler, que incluso podían coincidir o no con viviendas reales.

Tras la negociación y la supuesta firma de contratos, lo cual conseguían a través de métodos de manipulación psicológica y engaño, los perjudicados realizaban diversos abonos, tanto mediante aplicaciones de pago instantáneo, como en efectivo o transferencias bancarias en concepto de fianza, gastos de gestión y seguros de impago o anti ocupación.

Una vez se producían esos pagos, los acusados comenzaban a poner diferentes excusas hasta que finalmente interrumpían totalmente la comunicación con los perjudicados, detallan fuentes del instituto armado.

Afectados

Las personas perjudicadas por la estafa son vecinos de diferentes municipios del sur de Tenerife que, afectados por la alta demanda de viviendas en la zona, unida a la escasez de oferta, motivaron que los acusados se aprovecharan de su necesidad/vulnerabilidad.

La Guardia Civil recomienda desconfiar de los anuncios en los que el precio de la venta/alquiler es desmesuradamente bajo; en el caso de que el anunciante sea una agencia, solicitar sus datos completos (dirección, teléfono, sitio web...), y si es una persona física, pedir los datos del propietario y contactar con él directamente.

También aconseja investigar a través de buscadores los datos facilitados por el anunciante, pues en ocasiones, otros usuarios engañados cuentan sus casos cuando han sido estafados.

Asimismo, sugiere revisar todas las fotos al detalle: si hay pocas, de mala calidad o incluso robadas de otros sitios, es un claro indicio de que el alojamiento puede ser falso.

Visitar la vivienda

En todos los casos, recalca la Guardia Civil, es mejor visitar la vivienda en persona.

Tampoco es aconsejable pagar por adelantado si no existen garantías y recomienda desconfiar de los anunciantes que exigen el pago rápido.