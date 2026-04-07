Rescatada tras diez horas herida en el suelo sin poder pedir ayuda en Tenerife

Una mujer de avanzada edad fue rescatada durante la mañana de ayer después de que sufriera una caída en su domicilio en la noche anterior en el Sur de Tenerife y pasara más de diez horas con varios traumatismos, tendida en el suelo y sin poder pedir ayuda por sí misma.

Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado domingo en una vivienda situada en un complejo residencial en el núcleo de Parque La Reina, en el municipio de Arona.

Después de estar toda la madrugada y las primeras horas de la mañana en el pavimento, una vecina tocó el timbre y comprobó que nadie le abría ni respondía.

Gritos

La misma mujer sí escuchó los gritos de auxilio de la víctima, que tiene 86 años de edad.

Y, a partir de ese momento, a las 9:50 horas, decidió solicitar recursos de seguridad y emergencias a la sala operativa del 1-1-2.

Hasta el citado inmueble, situado en la calle Algorín, acudieron bomberos del Consorcio de Tenerife destinados en el parque de Las Chafiras, policías locales de Arona y personal sanitario de una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Por el balcón

Los citados profesionales no pudieron entrar por la puerta. Por esa razón, los bomberos optaron por acceder a través del balcón del piso.

A partir de ese momento, comprobaron que la vecina estaba herida y no podía levantarse. Tras abrir la puerta del domicilio desde el interior, el personal sanitario verificó en una primera inspección que la ciudadana tenía varios traumatismos.

Con la colaboración de los bomberos, la octogenaria fue inmovilizada y trasladada en una camilla hasta el interior de la ambulancia.

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Al Hospital del Sur

Dicho recurso del Servicio de Urgencias Canario procedió a llevar a la perjudicada al área de Urgencias del Hospital del Sur, ubicado en la zona de El Mojón, para su mejor valoración y tratamiento adecuado.