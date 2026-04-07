Investigadas dos personas tras estafar casi 19.000 euros a través de una falsa hipoteca en internet
Tras identificar y localizar a los acusados, con residencia en Tarragona, la Guardia Civil en Tenerife solicitó al Equipo de Policía Judicial de Salou su investigación como presuntos autores de un delito de estafa
Agentes de la Guardia Civil del Equipo @ en Tenerife, especialistas en combatir la ciberseguridad, han instruido diligencias en las que investigan a una mujer y un varón, de 47 y 43 años de edad, vecinos de Tarragona, como presuntos autores de un delito de estafa a través de internet valorado en casi 19.000 euros.
La investigación se inició tras tener conocimiento a través de una denuncia presentada por los perjudicados, quienes manifestaron a los agentes que, habían contratado una hipoteca a través de internet con una supuesta empresa intermediaria de una entidad financiera, que prestaba sus servicios en un portal web que resultó ser fraudulento, según ha detallado la Benemérita en una nota de prensa.
Asimismo, cuando los perjudicados firmaron el contrato, siguiendo las indicaciones de la supuesta empresa intermediaria, realizaron varias transferencias por diferentes conceptos de casi 19.000 euros.
El modus operandi, phishing web, es un tipo de estafa, en la que, a través de técnicas de manipulación psicológica para obtener información confidencial, contraseñas o acceso a sistemas, los estafadores o ciberdelincuentes, usan una web fraudulenta, que simula ofrecer un servicio legítimo, para captar víctimas, robar datos personales, o sensibles, y exigir pagos anticipados por servicios inexistentes.
Durante la investigación se realizaron diversas comprobaciones y, tras contactar con la entidad financiera prestataria del contrato, se descubrió que la cuenta destinataria de los citados ingresos no era titularidad de dicha financiera, así como tampoco formaba parte de su plantilla el supuesto firmante/intermediario.
Conforme a estos hechos delictivos, los agentes del Equipo @ de Santa Cruz de Tenerife, tras identificar y localizar, con residencia en Tarragona a los acusados, solicitaron al Equipo de Policía Judicial de Salou la investigación de ambos como presuntos autores de un delito de estafa.
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