Cuatro afectados por ahogamientos en Canarias en Semana Santa

Canarias 1500 Km de Costa ha contabilizado cuatro afectados por ahogamiento en las islas durante la pasada Semana Santa, entre los que hay una chica de quince años fallecida y tres heridos de diversa consideración (dos de ellos también menores). Así lo ha informado la asociación para la prevención de ahogamientos en el archipiélago tras realizar un recuento a partir de fuentes oficiales relativas al ámbito de las emergencias.

En este sentido, la fallecida era una adolescente noruega que estaba de vacaciones en la costa de Mogán (Gran Canaria) con su familia y que se ha convertido en la primera menor de edad que pierde la vida por ahogamiento en Canarias durante 2026.

Respecto al resto de afectados, se trata de un niño británico de dos años que fue rescatado en estado grave en la piscina de un complejo hotelero en Pájara (Fuerteventura); un joven de catorce años asistido con síntomas de carácter leve en la costa de Puerto de La Cruz (Tenerife); y una mujer de 70 años que fue evacuada en estado crítico por el helicóptero del SUC.

Otros años

Las cuatro personas afectadas por ahogamientos durante esta Semana Santa están por debajo de las que hubo en las mismas fechas de 2025, cuando fueron cinco los incidentes, entre ellos también una menor de edad fallecida.

Por su parte, en el año 2024 fueron cuatro las víctimas (entre ellos un fallecido); en 2023 la Semana Santa dejó seis afectados; y en 2022 la cifra ascendió a ocho personas, entre ellos un fallecido.

Canarias 1500 Km de Costa cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, la Viceconsejería de Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias); y la colaboración de las concejalías de Turismo y Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Binter.