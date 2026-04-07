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Cinco detenidos por intentar vender drogas sintéticas en dos festivales de Tenerife

Cuatro hombres y una mujer fueron apresados por la Policía Nacional y la Policía Local en las inmediaciones de dos eventos de música electrónica

Agentes de la Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional / El Día

Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

Cinco personas fueron detenidas como presuntas autoras de la venta al menudeo de drogas sintéticas en las inmediaciones de dos festivales de música electrónica celebrados el pasado fin de semana en Tenerife, durante las vacaciones de Semana Santa.

Cuatro varones y una mujer, todos de nacionalidad española, fueron interceptados cuando trataban de acceder a ambos recintos, ubicados en la zona turística de Costa Adeje.

Los acusados por tales delitos contra la salud pública fueron apresados en el marco de un dispositivo conjunto desarrollado por agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Local.

En San Eugenio y La Caleta

Los eventos tuvieron lugar el pasado viernes en la zona de San Eugenio y, en la jornada siguiente, en el recinto de conciertos situado en las proximidades de La Caleta y el Golf Costa Adeje.

En el primer festival el aforo era de 6.000 personas, mientras que en el segundo la capacidad máxima de asistencia ascendió a 5.000.

Profesionales de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), con la colaboración de la Unidad Canina de la Policía Local de Adeje, lograron levantar más de 110 actas por tenencia de drogas a consumidores.

Cocaína rosa

En la jornada del viernes fueron arrestados tres presuntos vendedores de estupefacientes, mientras que el sábado se apresó a otros dos en los referidos filtros de seguridad. Los investigados tienen edades comprendidas entre los 30 y los 50 años.

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Los funcionarios de ambos cuerpos de seguridad intervinieron varias drogas sintéticas, como éxtasis o cocaína rosa (tusi), que es un producto de alto riesgo, en el que se suele mezclar ketamina, MDMA o cafeína, que produce efectos alucinógenos o eufóricos.

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