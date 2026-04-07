Un agente de Medio Ambiente de La Laguna accidentado tras impactar su vehículo contra una palmera en Tenerife
Las primeras hipótesis apuntan a que el vehículo de un agente de Medio Ambiente de La Laguna pudo sufrir un fallo mecánico
Un conductor resultó herido tras destrozar un vehículo por una salida de carretera e impactar contra una palmera en Tenerife.
El afectado es un agente de Medio Ambiente del Ayuntamiento de La Laguna que circulaba en un todoterreno del parque móvil municipal.
Los hechos ocurrieron al mediodía de este martes en el conocido como Camino Las Peras, que permite la salida desde la ciudad de La Laguna hacia la Vía de Ronda.
Pérdida de una rueda
El impacto fue tan importante que el Toyota Hilux implicado en el siniestro perdió una rueda y sufrió importantes daños materiales en la parte frontal y lateral derecha. El agente de Medio Ambiente sufrió una lesión en un dedo.
Hasta el lugar acudieron policías locales de La Laguna, que realizaron el informe por el accidente de tráfico.
El vehículo del área de Medio Ambiente de La Laguna quedó atravesado en la calzada y provocó importantes retenciones en la vía.
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