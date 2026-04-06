Robo continuado en La Palma: investigado un hombre por sustraer más de 1.000 estacones en fincas plataneras del Valle de Aridane

Agentes de la Guardia Civil han abierto una investigación contra un hombre como presunto autor de un delito de hurto continuado de material agrícola en el Valle de Aridane, en la isla de La Palma, tras sustraer más de 1.000 estacones metálicos valorados en unos 8.000 euros.

La actuación ha sido llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Los Llanos de Aridane, después de que los propietarios de una finca de plataneras denunciaran la desaparición progresiva de estos elementos esenciales para el cultivo.

Robo silencioso durante meses en fincas plataneras

Según la investigación, los hechos se produjeron de forma continuada durante un periodo prolongado. El acusado, que residía en una vivienda colindante con la finca afectada, accedía al terreno sin necesidad de forzar accesos, aprovechando la ausencia del medianero.

De manera gradual, fue sustrayendo más de 1.000 estacones metálicos, unas barras de hierro galvanizado de unos tres metros de longitud utilizadas para sujetar las plataneras y evitar que se doblen por el peso de los racimos.

Venta en el mercado agrícola a menor precio

Las pesquisas de la Guardia Civil permitieron determinar que el investigado habría vendido el material robado en el mercado de segunda mano, ofreciendo los estacones a otros agricultores por debajo del precio habitual, lo que facilitó su rápida distribución. Como resultado de las gestiones, los agentes lograron recuperar 600 unidades en distintas fincas del municipio de Tazacorte, donde habían sido adquiridas sin conocer su procedencia ilícita.

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Los estacones recuperados han quedado depositados bajo custodia a la espera de la resolución del procedimiento judicial. Por su parte, las diligencias instruidas han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Los Llanos de Aridane, que será el encargado de determinar las responsabilidades penales correspondientes.