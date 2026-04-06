Retenciones en la TF-1 por el vuelco de un vehículo en el sur de Tenerife
El siniestro se produjo en los carriles en dirección a Costa Adeje, a la altura del municipio de Granadilla
El vuelco de un vehículo ha producido retenciones importantes en la Autopista del Sur en la mañana de este lunes. El siniestro se ha producido poco después de las diez de la mañana, en los carriles en dirección a Costa Adeje.
Con este accidente de tráfico, en el que no hubo más coches implicados, se han agravado las colas que, de forma habitual, se registran en la mencionada vía cada jornada laboral en horario de mañana, sobre todo desde San Isidro hasta Guaza.
Recursos de seguridad
Hasta el lugar del vuelco acudieron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que regularon la circulación en dirección al Sur de la Isla.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) también activo a bomberos del Consorcio de Tenerife del parque de Las Chafiras, así como a una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Sin traslados
El vehículo sufrió un vuelco lateral y sus ocupantes, un hombre y una mujer, no sufrieron lesiones de consideración.
De hecho, las personas afectadas rechazaron el traslado a un centro sanitario, según los datos que han trascendido.
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