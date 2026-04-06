Recuperan un cadáver frente a la costa de Santiago del Teide

Un cadáver flotando a unos 300 metros de la costa de Santiago del Teide, en el sur de Tenerife, ha sido recuperado y llevado hasta tierra este lunes.

Fuentes de la Guardia Civil consultadas por Efe indican que podría tratarse de un ciudadano extranjero con residencia en la isla, a expensas de la plena identificación del cadáver.

En principio, el cuerpo sin vida no presenta signos externos de violencia, aunque, por ahora, se desconocen las causas de la muerte. En cualquier caso, la autopsia que se le realice en el Instituto de Medicina Legal (IML) determinará las circunstancias en las que pudo fallecer dicho varón.

Sobre las 14:00 horas se recibió el aviso de un particular de que podría haber flotando en el mar un cadáver.

Recuperación del cuerpo

Unos socorristas a bordo de una moto de agua recuperaron en primera instancia el cuerpo sin vida de un varón y lo trasladaron hasta la Salvamar Menkalinan.

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Ésta, a su vez, lo trasladó hasta Playa San Juan, donde esperaba el equipo forense para proceder al levantamiento del cadáver.