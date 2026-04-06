ÚLTIMA HORA
El helicóptero del GES rescata a una senderista en el Barranco del Infierno
La mujer sufrió un traumatismo en una pierna que le impedía continuar la marcha
Una mujer de 32 años ha tenido que ser rescatada en helicóptero del GES tras sufrir una caída en el Barranco del Infierno, en Adeje.
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias, el aviso fue dado a las 11:15 horas y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencia necesarios, dado que la afectada sufrió un traumatismo en la pierna que le impedía continuar la marcha.
El helicóptero del GES rescató a la mujer y la trasladó a la helisuperficie de Bomberos de Adeje, donde una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) realizó su asistencia y traslado a Hospiten Sur.
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