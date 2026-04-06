Detenido en Tenerife por la Policía Autonómica un hombre que portaba 183 gramos de hachís
La intervención de un agente canino de la Policía Autonómica fue clave para detectar al implicado
Un hombre fue detenido por llevar 183 gramos de hachís en Tenerife en una intervención de la Policía Autonómica. En la intervención resultó clave la actuación de un agente canino de dicho cuerpo de seguridad en el Sur de la Isla.
El servicio fue llevado a cabo por agentes de la Unidad de Intervención Policial (UPRI) del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) y el presunto autor está acusado de un delito contra la salud pública, ante la tenencia ilícita de 183,73 gramos de hachís.
En Arona
Durante el desarrollo de la intervención por una alteración del orden público en el municipio de Arona, el indicativo canino (agente dogo) marcó a un joven presente en las inmediaciones de un recinto hotelero.
Tras proceder a su identificación y posterior cacheo, los agentes localizaron entre sus pertenencias la cantidad mencionada de sustancia estupefaciente.
Por estos hechos, los agentes instruyeron las diligencias correspondientes. La actuación pone de relieve la eficacia de las unidades caninas en la detección de sustancias estupefacientes, así como la coordinación policial ante incidentes que afectan al orden público, según informa el Gobierno de Canarias.
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