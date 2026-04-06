Un coche se queda atravesado en la vía tras un accidente con el tranvía de Tenerife

El servicio del Tranvía de Tenerife registra retrasos este lunes al mediodía tras un accidente con un coche en las inmediaciones de la parada de Gracia, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna. El vehículo, un Toyota de grandes dimensiones, quedó atravesado en la vía y ya ha sido retirado de la misma. Todas las líneas 1 funcionan con retraso.

Según ha informado la propia compañía a través de sus canales oficiales, la incidencia está afectando a la circulación habitual de la línea, provocando demoras en el transporte público.

El incidente se produjo cuando un vehículo colisionó en la zona próxima al Museo de la Ciencias y el Cosmos, uno de los puntos con mayor tránsito del recorrido del tranvía en el área metropolitana de Tenerife. Como consecuencia, el servicio se ha visto obligado a operar con retrasos puntuales, afectando a los usuarios que se desplazaban a esa hora.

Retrasos en el tranvía de Tenerife hoy

Desde la compañía han pedido disculpas a los viajeros por las molestias ocasionadas, mientras se trabaja para normalizar la circulación lo antes posible. Por el momento, no han trascendido detalles sobre posibles heridos ni sobre la gravedad del accidente.

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Este tipo de incidencias impacta directamente en la movilidad del área metropolitana, donde el tranvía es uno de los principales medios de transporte público. Se recomienda a los usuarios consultar el estado del servicio antes de viajar y prever posibles retrasos mientras se resuelve la incidencia.