El incendio de una vivienda en La Palma deja dos personas afectadas

Dos personas han resultado afectadas por el incendio de una vivienda en Las Tierritas, en el municipio de Santa Cruz de La Palma.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias, el fuego se originó sobre las 14:30 horas en la cocina del inmueble.

Las dos personas ocupantes de la vivienda extinguieron el fuego antes de la llegada de los bomberos, que ventilaron y revisaron el inmueble.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a las dos personas afectadas, que presentaban intoxicación por inhalación de humo, una de ellas de carácter moderado. Posteriormente, fueron trasladarlas al Hospital General de La Palma.

Efectivos policiales colaboraron en el dispositivo de emergencia.