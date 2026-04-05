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Dos heridos tras colisionar una moto y un coche en Tenerife

Los hechos han ocurrido en la carretera TF-21, a su paso por La Orotava

Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes).

Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes). / 1-1-2 CANARIAS - Archivo

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Dos personas han resultado heridas este domingo tras producirse una colisión entre una moto y un coche en la carretera TF-21 a su paso por el municipio de La Orotava, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112.

Al lugar del accidente acudió personal de Cruz Roja, que prestó la primera asistencia a las dos personas afectadas y a continuación efectivos del Servicio de Urgencias Canario realizaron la atención sanitaria y los trasladaron a un centro hospitalario del norte de la isla.

Los heridos son un hombre de 30 años con traumatismos de carácter moderado y una mujer de 28 con lesiones de pronóstico leve.

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Asimismo efectivos de la Guardia Civil regularon el tráfico e instruyeron el atestado correspondiente.

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