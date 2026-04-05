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Herido un motorista tras salirse de la vía en Tenerife

El afectado sufrió un traumatismo de carácter moderado

Sala de control del Cecoes en una imagen de archivo.

Sala de control del Cecoes en una imagen de archivo. / @112canarias

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Un hombre de 36 años ha resultado herido este domingo tras salirse de la vía en la carretera TF-226, kilómetro 2 (Tacoronte) mientras circulaba en moto.

Los hechos, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias, ocurrieron sobre las 15:15 horas y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencia necesarios.

Personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al motorista afectado, que presentaba un traumatismo de carácter moderado, antes de trasladarlo al Hospital Universitario de Canarias.

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Agentes de la Policía Local regularon el tráfico e instruyeron el atestado.

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