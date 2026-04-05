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Evacuado por el helicóptero del GES un senderista en Tenerife

El joven sufrió un traumatismo de carácter moderado

Rescate de un senderista en Tegueste

Rescate de un senderista en Tegueste

112 Canarias

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Un joven de 26 años ha resultado herido este domingo mientras hacía senderismo en Mesa de Tejina, en Tegueste.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias, el accidente se produjo sobre las 13:30 horas.

Los bomberos del Consorcio de Tenerife, con el apoyo de Protección Civil, accedieron hasta el afectado y solicitaron su evacuación aérea por el mal estado del sendero a causa de las recientes lluvias.

La dotación del helicóptero del GES, con la colaboración de Guardia Civil y Policía Local, rescató al senderista para su trasladó hasta el Aeropuerto Tenerife Norte.

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El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al afectado a su aterrizaje antes de evacuarlo al Hospital Universitario de Canarias. El joven presentaba un traumatismo de carácter moderado.

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