Rescatada en helicóptero tras sufrir una caída en La Caldera de Taburiente

Una senderista de 63 años ha tenido que ser evacuada este sábado en un helicóptero del GES tras sufrir una caída en el sendero del Bejenado a La Cumbrecita, en el Parque Nacional Caldera de Taburiente, ubicado en El Paso, en la isla de La Palma, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 14:06 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta de la afectada informando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos necesarios para intervenir en la zona.

Próximos al lugar, personal de Medio Ambiente a bordo de un vehículo acudió al encuentro de la afectada para acercarla hasta una zona accesible a la evacuación aérea.

Una vez allí, la dotación del helicóptero del GES izó y trasladó a la senderista, con traumatismo de carácter moderado, hasta la helisuperficie del Hospital General de La Palma.