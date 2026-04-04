La Policía Canaria actúa frente a robos y actos vandálicos en un enclave histórico del archipiélago

La Policía Canaria ha intervenido en el conjunto patrimonial de los Molinos de Samarín, en el Barranco de Tirajana (Gran Canaria), tras constatar robos y daños en este enclave histórico del siglo XIX.

La actuación fue realizada por agentes de la Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa (UVIA), después de recibir alertas sobre posibles irregularidades y vulneraciones de las medidas de seguridad en este espacio vinculado a la Heredad de Sardina, fundada en 1617.

Rotura de precintos y deterioro

Durante la inspección, los agentes comprobaron la rotura de precintos administrativos y la manipulación de los accesos, así como la sustracción de materiales originales del conjunto.

Además, detectaron un notable deterioro del entorno, con acumulación de residuos, techumbres colapsadas y paredes con signos de incendio, lo que agrava el estado de conservación de este patrimonio.

Riesgo para el patrimonio histórico

Estos hechos podrían suponer una infracción de la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, que obliga a los propietarios a garantizar la conservación de este tipo de bienes.

Asimismo, la situación no solo afecta a los molinos, sino también al cercano yacimiento arqueológico de El Culatón, un enclave de gran valor científico formado por cuevas y abrigos naturales.

Refuerzo de la seguridad

Tras la intervención, la Policía Canaria contactó con la propiedad, la Casa Condal de la Vega Grande, que colaboró activamente en la adopción de medidas para reforzar la seguridad.

Entre ellas, se han llevado a cabo trabajos de reparación y mejora del vallado perimetral para evitar nuevos accesos no autorizados, cuya eficacia ha sido posteriormente comprobada por los agentes.

No obstante, la Policía Canaria ha anunciado que mantendrá la vigilancia en la zona para prevenir nuevos episodios de vandalismo o expolio.