Herido un motorista tras sufrir una caída en Tenerife
El hombre sufrió un traumatismo de carácter moderado
Un motorista de 54 años ha resultado herido este sábado tras sufrir una caída mientras circulaba por la carretera TF-28, kilómetro 62, en el municipio tinerfeño de Arico.
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias recibió, el aviso fue dado a las 13:29 horas y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencia necesarios.
Personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y de Atención Primaria asistieron al afectado antes de trasladarlo al Hospital Universitario de Canarias. El hombre presentaba un traumatismo de carácter moderado.
Efectivos de la Guardia Civil regularon el tráfico e instruyeron el atestado.
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