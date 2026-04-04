Herido un motorista tras sufrir una caída en Tenerife

Un motorista de 54 años ha resultado herido este sábado tras sufrir una caída mientras circulaba por la carretera TF-28, kilómetro 62, en el municipio tinerfeño de Arico.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias recibió, el aviso fue dado a las 13:29 horas y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencia necesarios.

Personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y de Atención Primaria asistieron al afectado antes de trasladarlo al Hospital Universitario de Canarias. El hombre presentaba un traumatismo de carácter moderado.

Efectivos de la Guardia Civil regularon el tráfico e instruyeron el atestado.