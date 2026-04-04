Una colisión entre dos vehículos en Tenerife deja tres personas heridas

Un accidente de tráfico en la calle El Piche de Santa Cruz de Tenerife, en el que se han visto involucrados dos vehículos, se ha saldado con tres personas heridas. Así lo informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias, que destaca que los afectados son dos mujeres de 67 y 37 años y un hombre de 50.

La colisión se produjo sobre las 13:30 horas y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencias necesarios.

Una persona atrapada

Bomberos del Consorcio de Tenerife tuvieron que liberar a una de las afectadas, que quedó atrapada en el interior de un vehículo.

Por su parte, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a tres personas antes de trasladarlos al Hospital Universitario Hospiten Rambla.

Lesiones

La mujer de más edad sufrió un traumatismo de pronóstico moderado; mientras que los otros dos afectados presentaban traumatismos de carácter leve.

Agentes de la Policía Local instruyeron el atestado.