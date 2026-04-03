Evacuada en estado crítico tras estar a punto de ahogarse en Puerto de la Cruz
La mujer, de 70 años, fue rescatada de una piscina del Lago Martiánez
Una mujer de 70 años se encuentra en estado crítico tras ser rescatada este Viernes Santo después de sufrir una ahogamiento incompleto en las piscinas del Lago Martiánez de Puerto de la Cruz.
Según informa el 112 Canarias, los hechos ocurrieron poco antes de las 13:00 horas y hasta el lugar se desplazó una ambulancia y helicóptero medicalizados del Servicio de Urgencias Canario (SUC), después de ser alertados por el servicio de socorrismo del complejo.
El personal sanitario asistió y estabilizó a la afectada antes de evacuarla en helicóptero por su pronóstico grave para acortar el tiempo de traslado de la paciente hasta el Hospital Universitario de Canarias, donde ingresó en estado crítico.
En el dispositivo también ha participado la Policía Local y Nacional.
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